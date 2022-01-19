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Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi

İHA

Sivas'ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi

Sivas’ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.
Sivas’ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Yaklaşık bir gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi. Bunu fırsata çeviren çocuklar tepsi, kızak, poşetlerle kayarak gönüllerince eğlendiler. Çocuklar kar tatili için Vali Salih Ayhan’a teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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