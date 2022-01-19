Sivasspor, 6. mağlubiyetini Göztepe deplasmanında aldı

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Süper Lig’in 22. haftasında konuk olduğu Göztepe’ye 21 kaybeden DG Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe’ye konuk oldu. Sahadan 21 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 10, 2. haftada Trabzonspor ’a 21, 8. haftada Beşiktaş ’a 21 yenilen Sivasspor, 13. haftada Başakşehir’e 21 mağlup olmuştu. Sivasspor 19. haftada da Kayserispor’a 30 yenilmişti.

Sivasspor, bu zamana kadar oynadığı 22 mücadelede 29 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

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