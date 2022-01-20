Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (3)

KÖY YOLU SAMET İÇİN AÇILDI
Gemerek ilçesi Öziçi köyü Sıyırmalı mezrasında astım bronşit şikayetiyle rahatsızlanan 9 yaşındaki Samet Temir'in yakınları, 112'ye ihbarda bulundu. Kar ve tipi nedeniyle ilçeye ulaşamayan sağlık ekiplerine, Gemerek İlçe Özel İdare ekipleri yolu açarak yardım etti. Samet, açılan yolun ardından ambulansla Gemerek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samet Temir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OKULLAR YARIN DA TATİL
Öte yandan, kar nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği kentte yarın da buzlanma beklentisi nedeniyle tatil kararı alındı. İl genelinde yarın da okullar tatil oldu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-01-19 23:14:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.