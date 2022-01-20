Sivas Belediyespor, Doğan Karakuş’u transfer etti

Sivas Belediyespor, TFF 3. Lig ekiplerinden Sancaktepe FK’da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Doğan Karakuş ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeşilbeyazlı takım forvet oyuncusu Doğan Karakuş’u kadrosuna kattı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkanlar Bekir Çam, Erol Yıldız ve futbolcu Doğan Karakuş katıldı. Karakuş kendisini yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde konuşan Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, transferin hayırlı olmasını dileyerek, “Doğan Karakuş’a şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, yeşilbeyazlı forma ile nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz” dedi.
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