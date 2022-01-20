Köpeklerini de yanlarına aldılar, kanepeyle doyasıya kaydılar Sivas’ın Zara ilçesinde kanepeden yaptıkları düzeneği traktörün arkasına bağlayıp kayan bir grup vatandaş köpekleri de yanlarına alınca renkli görüntüler oluştu

Sivas’ın Zara ilçesinde kanepeden yaptıkları düzeneği traktörün arkasına bağlayıp kayan bir grup vatandaş köpekleri de yanlarına alınca renkli görüntüler oluştu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İlde köy ve mezra yolları ulaşıma kapanırken hava sıcaklığı ise sıfırın altında 15 derecelere kadar düştü. Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta kimi vatandaşlar ise kar yağışını fırsata çevirdi. Zara ilçesine bağlı Nasır köyünde bir grup vatandaş karı eğlenceye dönüştürdü. Vatandaşlar traktörün arkasına bağladıkları kanepe ile kayarak doyasıya eğlendi. ‘Olmazsa olmazımız’ dedikleri köpeklerini de yanlarına alan gençlerin o anları ise renkli görüntülere sahne oldu.



Kanepeyle düzenek kurdular

Köy sakinlerinden Muhammed Aksu, “Karda kaymak için bir düzenek yaptık. Köydeki çocuklarla hep birlikte oynamak için yaptık. Kanepeyi koyduk. Köpeğimizi de aldık yanımıza. Ben İstanbul’dan Sivas’a sırf bunun için geldim’’ dedi.



Köpeği unutmadılar

Emin Kaya ise, “Sabah kalktığımızda her taraf kardı. Bizde bunu fırsat bilip kızağımızı hazırladık. En başta çadırla yapmıştık. Altı kişiydik ve kayarken canımız sıkıldı. Düşenlerimiz kalkanlarımız oldu. Bir tane kanepe bulduk ve bir iki kişi daha aldık. Olmazsa olmazımız köpeğimizi de aldık. Herkesi aldığımız zaman daha güzel oldu’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.