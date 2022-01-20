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Başkan Eken; “Sivas için 2022 yılı altın yıl olacaktır’’ STSO Başkanı Mustafa Eken Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Yeni Başvuru Dönemine' ilişkin bilgilendirme toplantısında, “Sivas için 2022 yılı altın yıl olacaktır’’ dedi

İHA

Başkan Eken; “Sivas için 2022 yılı altın yıl olacaktır’’ STSO Başkanı Mustafa Eken Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Yeni Başvuru Dönemine' ilişkin bilgilendirme toplantısında, “Sivas için 2022 yılı altın yıl olacaktır’’ dedi

STSO Başkanı Mustafa Eken Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Yeni Başvuru Dönemine' ilişkin bilgilendirme toplantısında, “Sivas için 2022 yılı altın yıl olacaktır’’ dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ve KOSGEB işbirliğinde 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Yeni Başvuru Dönemine' ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sivas TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya STSO Başkanı Mustafa Eken, KOSGEB Daire Başkanı Mehmet Öğüt, KOSGEB İl Müdürü Bahattin Ünal, SGK İL Müdürü Kadir Boztepe, İşKur İl Müdürü Hikmet Canpolat ve STSO üyesi firma temsilcileri katıldı.
Sivas sigortalı sayısında 100 bin rakamını geçti
STSO Başkanı Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada, “Şu an 12 destek programı var. Hepsi önemli, hepsinden yararlanabiliyorsunuz. Ama bugün ki toplanmamızdaki gaye istihdamın artacağı ve desteklerden faydalanacağınız bir etkinlik. Bu toplantıdan sonra da aramızdaki işletmecilerin kafasında ki soru işaretleri varsa soru cevap şeklinde bunlara uzmanlarımızdan yanıt alabilecek. İlimizde ve Türkiye’de çok şeyin değiştiğini değişimdeki en büyük katkının işletmecilerimizde olduğunu söyleyebilirim. Sivas sigortalı sayısında 100 bin rakamını geçti. Bu 100 bin kişinin 75 bini özel sektörde çalışıyor. Özel sektörün ne kadar önemli olduğunu buradan görebiliyoruz. OSB'mizdeki fabrika sayımız artıyor, Sivas Demirağ OSB Cazibe Merkezi kapsamına alındı. Sivas’ın tamamının cazibe merkezine alınması için el birliğiyle çalışıyoruz’’ dedi.
“Ortalama 40 ila 50 bin arası işsiz sayımız var’’
Başkan Eken, “Sivas için 2022 yılı altın yıl olacaktır. Artık burada kalacağız ve buraya göç getireceğiz, yatırımcı getireceğiz. Her yatırımcı ile de istihdam sağlayacağız. Ortalama 40 ila 50 bin arası işsiz sayımız var. Bu işsizlere istihdam yaratmamız için de işletmelerimize destekler vermemiz lazım. Bu destek programı da bunlardan biri. Yeni kurulacak veya kendini geliştirecek işletmelerde bu çok önemli. Ayrıntıları birazdan başkanımız anlatacak. Ben bu anlamda bakanlığımıza bu tür destekler verdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sivas için bu desteklerin daha artması ve daha avantajlı hale gelmesiyle ilgili Oda olarak girişimlerimiz devam ediyor. Katılımınızdan dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı bir program olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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