Erkan tanı ve tedavi için her yıl check-up şart

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, başka kanser olmak üzere bir çok hastalığın erken tanısı ve tedavisi için her yıl düzenli Checkup yaptırmanın önemli olduğunu söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya yılda bir kez mutlaka checkup yaptırılması gerektiğini ifade ederek "Her sağlıklı bireyin yılda bir kez checkup yaptırması son derece önemlidir. Kendinize önem verin, checkup yaptırın, sağlık durumunuzun farkında olun" dedi.

Checkup hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış ihtimal bir hastalığın tarama ile erken tanısı olduğunu söyledi. Checkup yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesi olduğunu söyleyen Kaya "Bazı hastalıklar ve özellikle kanserde erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle checkup taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavinin başarısını da artırmaktadır. Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesi açısından son derece büyük önem taşır. Checkup yaptırmanın bir diğer amacı da yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlıkmenopoz gibi) getirdiği ihtimal hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır" dedi.

Checkup kimler yaptırmalı

Kaya, 40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırmasını önerip, "Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30'lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear testi yaptırmalı, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve bilgisayarlı akciğer tomografisi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve bilgisayarlı akciğer tomografisi çektirmelidir" ifadelerini kullandı.

Checkup ile kanser önlenebilir mi?

Her yıl düzenli olarak yaptırılan Checkup'ın kanserde erken teşhisde önemli olduğunu ifade eden Kaya şöyle konuştu: "Bazı kanserler, belirtileri ortaya çıkmadan doğru bir tarama ile saptanabilirler. Hiçbir şikayeti veya belirtisi olmayan insanlarda yapılan kanser taraması sayesinde, bazı kanserlerin öncüsü olan yapılar vücuttan çıkarılıp, kanser oluşumu engellenebilmektedir. Bazı kanser türleri zamanında yakalanıp tamamen iyileştirebildiği gibi, erken safhalarda yakalanan kanserlerin tedavisi daha başarılı olmaktadır. Checkup ile yeni gelişmekte olan kanserlerin yüzde 50'si önlenebilmekte veya erken safhalarda yakalanabilmektedir. Tüm bilimsel çalışmalar, erken teşhisin hayat süresini uzattığını kesin olarak ortaya koymaktadır."

Checkup nasıl yapılmalı

Checkup'ın nasıl yapılacağı hakkında da bilgi veren Kaya "Periyodik sağlık kontrolleriniz checkup danışmanları eşliğinde yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam standartlarınıza uygun özel programlarla uzman doktorunuz ile birlikte belirlenmeli. Yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre düzenlenen standart checkup programlarının ötesinde yaşam tarzınız, kişisel özellikleriniz, alışkanlıklarınız, beklentileriniz ve ailevi yatkınlıklarınız incelenerek size özel riskler belirlemelir ve öncelikleriniz doğrultusunda bir checkup programı sunulmalı. Sabah aç karnına gelinmeli, kan tahlilleri ve radyolojik işlemleri aç karnına yapılmalı. Sonrasında checkup doktorumuzla görüştürülerek kişinin şikayetleri ve diğer bilgileri detaylı bir şekilde anlatılmalı. Bunu takiben, hastanın tetkik sonuçları, tansiyon, nabız, ateş, boy, kilo gibi vital bulguları ve doktor muayeneleri CheckUp Merkezi'nde son derece düzenli bir dosyalanmalı. Bu sonuçlarda normal dışı bulgular varsa, bunlar daha ayrıntılı yöntemler ve laboratuvar tetkikleriyle araştırılmalı ve kişinin sonuçlarına göre diğer uzmanlık alanlarına yönlendirilmeli. Checkup yaptırmaya gelirken nelere dikkat etmelisiniz? Son 24 saat içerisinde alkol vb. maddeler alınmamış olunmalıdır. Hamileyseniz veya şüpheniz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka bildirin. Randevu gününde ve saatinde mutlaka aç gelin. En az 1012 saat aç olmanız gerekmektedir. Eforlu EKG için gelirken yanınızda koşuya uygun bir ayakkabı, çorap ve eşofman getirin. Daha önce yaptırmış olduğunuz kan tetkikleri ve diğer sonuçlarınızı yanınızda getirin." ifadelerini kullandı.

