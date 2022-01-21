Öğrencilerin karne heyecanına Vali ve Belediye Başkanı da ortak oldu Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, karne heyecanı yaşayan çocukların duygularına ortak olarak çocukların karnelerini kendi elleriyle verdiler.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, karne heyecanı yaşayan çocukların duygularına ortak olarak çocukların karnelerini kendi elleriyle verdiler.



Sivas’ta 20212022 EğitimÖğretim yılı 1’inci ders dönemi karne töreni programı Vali Aydın Güçlü İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi bilgin katıldı. Öğrenciler Vali ve Belediye Başkanını okul girişinde çiçeklerle karşıladı. Çocukların heyecanına ortak olan Vali Ayhan ve Başkan Bilgin öncelik olarak 1’inci sınıfların okuma bayramını kutlayarak öğrencilere madalyalarını verdiler. Ardından başka bir sınıfta öğrencilere karneleri dağıtan Vali Salih Ayhan ve Başkan Hilmi Bilgin, minik öğrencilere şeker ve kitap dağıttılar. İl genelinde toplamda 115 bin 411 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 1’inci sınıfta öğrenim gören 9 bin 294 öğrenci ise karne ve okuma bayramı mutluluğunu ilk kez tattı. Bedensel engelli olduğu için evde eğitim alan 3. sınıf öğrencisi Müberra Ateşalp' de uzun süredir ayrı kaldığı arkadaşlarıyla hasret gidererek karne heyecanına ortak oldu.



“Önemli olan eksiklerimizi görebilmek”

Sivas Valisi Salih Ayhan, öğrencilere karnelerin nasıl olursa olsun hepsinin başarılı olduğunu belirterek, Bu gün 15 tatilin başlayacağı ilk gün. Bugün ilimizde. Az önce 1. Sınıflarda karneyle tanışacak öğrenci ilk okuma bayramı olan sınıfımızda o heyecanı yaşadık. İl genelinde 1’ inci sınıfta 9 bin 294 çocuğumuzda karne ve okuma bayramı heyecanını ilk defa yaşadı. Salgın sürecinde okullarımız bir süre kapalı kaldı. Siz öğrencilerimizde uzaktan eğitim aldınız. Bu sene eylül ayından itibaren de okullarımızı sizlerle buluşturduk. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Maskeye mesafeye temizlik kurallarına harfiyen uydunuz. Bu davranışlar sayesinde de eğitim öğretim kesintisiz devam etti. Karneleriniz nasıl olursa olsun hepinizin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan eksiklerimizi görebilmek, hepimiz başarılıyız. Bu yarı tatilde bol bol eğlenerek dinleneceğiz. Bol Bol kitap okuyacağız, doğayla baş başa kalacağız. Özellikle doğada ki sahipsiz hayvanlara yem atmanızı özellikle istiyorum. Ödev yok sadece kitap okuyacaksınız. Bu tatilde yaşamın tüm güzelliklerinin gereğini yerine getirin” dedi.



“4 ayın yorgunluğunu atın”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, öğrencilerin iyi bir dinlenme sezonunu geçirmesini dileyerek, “Öncelikle hepinize iyi tatiller diliyorum. İnşallah 15 gün boyunca 4 ayın yorgunluğunu atacaksınız. Arkadaşlarınızla oyunlar oynayarak hoş vakit geçirerek iyi bir dinlenme sezonunu geçirin. 1’inci sınıflar olarak okumayı öğrenmişsiniz sizleri tebrik ediyoruz. 2’inci sezonda dinlenmiş bir şekilde gelerek yolunuza devam edeceksiniz. Bizler sizlerin daha iyi bir şehirde daha iyi bir okulda daha iyi bir eğitim alanında eğitim görmeniz adına devletimiz olarak, belediyemiz olarak çalışıyoruz. Bizler sizleri seviyoruz, güveniyoruz. İnşallah sizde öğretmenlerinizin açtığı ufakta devletimize milletimize faydalı gençler olarak yetişeceksiniz” dedi.

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