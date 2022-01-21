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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile Fenerbahçe maçına hazır hale gelecek

İHA

Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile Fenerbahçe maçına hazır hale gelecek

DG Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirilecek.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında DG Sivasspor’un yarın Fenerbahçe’yi konuk edeceği maça ev sahipliği yapacak Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. 5 yıl önce hizmete giren 27 bin 532 seyirci kapasiteli Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, modern görüntüsünün yanı sıra, kıştan etkilenmeyen düzgün zeminiyle de ön plana çıkıyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan statta zemin, olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor. Sivas’ta soğukların etkisini hissettirdiği bu günlerde stadyum, saha zemini ile maça hazır durumda. Kış aylarında statta alttan ısıtma sistemiyle zemine yaklaşık 18 derecelik ısı verilerek çimler canlı tutuluyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada güneş görmeyen bazı bölgelerin kırağı ile kaplanması ise ilginç görüntü oluşturdu.

“Hazırlıklar yapıldı”
Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi Başkanı Ali Yavuz, stadın her maça olduğu gibi Fenerbahçe karşılaşmasına da titiz bir şekilde hazırlandığını belirterek, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da bugün çok soğuk bir gece yaşadık. 4 Eylül Stadyumu'nda çalışmalar profesyonelce yapıldığı için bir sıkıntı yaşanmayacak. Hazırlıklar devam ediyor. Yarın maç saatinde güzel bir zeminde maçın oynanacağını söyleyebiliriz. Bugün bazı görüntüler farklı gözükebilir ama yarın o görüntülerin tamamen netleşeceğini, hiçbir sıkıntı olmayacağını söyleyebiliriz. Maçların kış aylarına denk gelmesi dikkatleri soğuk hava ve Sivas’a çevrilmesine neden oluyor. Sivas bu konuda Türkiye’de sınavı geçen en önemli illerden birisi. Bu soğuk havalara rağmen hazırlıklarını iyi yapan herhangi bir sıkıntı oluşmadan maçların tehir veya iptali gerçekleşmeden müsabakaların oynandığı bir şehir. Bazı maçlar erteleniyor ama Sivas’ta böyle bir durum yok. Şu anda maça 24 saatten fazla bir süre var. Hazırlıklar yapılmış durumda, herhangi bir sıkıntı yok. Yarın güzel bir karşılaşma olacak. Biz de Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi olarak İstanbul’dan gelecek olan misafirlerimiz için hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

“Zeminde buzlu kısım yok”
Stadyum zeminindeki ısıtmaların çalıştığını vurgulayan Yavuz, “Isıtmalar çalışıyor. Zeminde buzlanma yok. Zeminde gölgede kalan yerlerin buharlaşmadan dolayı görüntüsü beyaz gözükebilir ama yarın o görüntü tamamen kalkmış olacak, bu doğal bir durum. Belli bir ısı derecesinden fazlası açılırsa bu seferde çim zarar görüyor. Şu anda tam ayar noktasında tutmaya çalışıyorlar. Zeminde kayacak, düşecek veya buzlu bir ortam yok. Her şey profesyonelce düşünülmüş, gerek Sivasspor Stadyum Amirliği, gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tüm çalışmalar yapıldı. Yarın güzel bir zeminde, müsabaka oynanacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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