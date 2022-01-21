Kaymakam öğrencilerin sevincini paylaştı Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini kendi elleriyle verdi

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Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini kendi elleriyle verdi.

20212022 EğitimÖğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri dağıtıldı. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini vererek öğrencilerin sevinçlerini paylaştılar.

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