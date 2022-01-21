Madalya kazanan öğrencilerden Aslan’a ziyaret Sivas’ta; Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada altın ve gümüş madalya kazanan Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti.

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada altın ve gümüş madalya kazanan Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti.

Öğrencilere Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Okul Müdür Yardımcısı Zekeriya Ayten ve Koordinatör Öğretmen Sema Kılıç eşlik etti.

Zekâ ve akıl oyunları ile ilgili okulda yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin elde ettikleri başarılar hakkında Aslan'a bilgi veren Ayten, Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile yürüttükleri ortak proje kapsamında okul bünyesinde Zekâ Oyunları odası kurulduğunu ve 10 öğretmene eğitici eğitimi kursu verildiğini belirtti. Daha sonra, öğretmenler tarafından haftalık düzenli kurslarla öğrencilere zekâ oyunları eğitimi düzenlendiğini kaydeden Ayten, bu kurslarda eğitim alan öğrenciler arasında yapılan seçmelerde birinci olan öğrencilerin Sivas'ı İstanbul'da düzenlenen özel turnuvada temsil ettiklerini ifade etti. Ayten, Türkiye Zekâ ve Akıl Oyunları Federasyonu tarafından 4 dört kategoride düzenlenen ve Türkiye'nin birçok ilinden öğrencilerin katıldığı özel turnuvada öğrencilerin 2 altın, 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise Mangala'da altın madalya kazanan Tuğba Berra Çatak ve Reversi de altın madalya kazanan Zeynep Karabulut gümüş madalya kazanan Merve Polat ve Kulami de gümüş madalya kazanan Ebrar Elmas Şahin'i tebrik etti.

Aslan, elde ettikleri başarılarla Sivas'ın gururu olan öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

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