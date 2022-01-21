Sivas’ta Vali Salih Ayhan başkanlığında “20212022 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim I. Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hamidiye Kültür Bahçesi Muzaffer Sarısözen Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, müdür yardımcıları ve il merkezindeki tüm birimlerin şube müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda birinci yarıyılın eğitim değerlendirmesi, ilçelerdeki son durumlar, Rehberlikte Sivas Modeli Projesi (RESİM), Sanat Sivas Projesi, Spor Sivas gibi devam eden ve yeni başlayacak projeler ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Aslan ve ilgili şube müdürleri Vali Ayhan'a brifing verdi. Eğitimden yatırıma, psikososyal destekten ailelerin eğitimine kadar birçok konunun ele alındığı toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda her birimin yaptığı çalışmalar ayrı ayrı ele alındı.

Toplantının sonunda Vali Ayhan, emeği geçen herkese teşekkür ederek “Eğitimi her yıl daha ileriye götüreceğiz” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

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