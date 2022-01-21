Fenerbahçe'ye Sivas’ta meşaleli karşılama

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Fenerbahçe, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas’a geldi. Sarılacivertli kafileyi sarılacivertli taraftarlar havalimanında meşalelerle karşıladı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas’a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarılacivertli kafileyi, bir grup Fenerbahçe taraftarı çiçeklerle ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör İsmail Kartal’a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlar eşiliğinde taraftarlar, futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarılacivertli kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

SivassporFenerbahçe müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak.

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