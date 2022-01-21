Ekipler kalp rahatsızlığı olan hasta için seferber oldu Gürün'de hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda kaldı, yardımlarına ilçe özel idaresi ekipleri koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekipler kalp rahatsızlığı olan hasta için seferber oldu Gürün'de hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda kaldı, yardımlarına ilçe özel idaresi ekipleri koştu

İHA

Ekipler kalp rahatsızlığı olan hasta için seferber oldu Gürün'de hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda kaldı, yardımlarına ilçe özel idaresi ekipleri koştu

Sivas’ın Gürün ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda kaldı, yardımlarına ise İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay köyünde dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı olan 40 yaşındaki B.K. rahatsızlandı. Köy muhtarının 112 sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından ambulans yola çıktı. Ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans yolda kaldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan B.K. Sivas’a sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
Fenerbahçe'ye Sivas’ta meşaleli karşılama
YEREL HABERLER Fenerbahçe'ye Sivas’ta meşaleli karşılama
Sivas’ta eğitimde ilk dönem değerlendirildi Sivas’ta “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim I. Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sivas’ta eğitimde ilk dönem değerlendirildi Sivas’ta ...
Madalya kazanan öğrencilerden Aslan’a ziyaret Sivas’ta; Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada altın ve gümüş madalya kazanan Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti.
YEREL HABERLER Madalya kazanan öğrencilerden Aslan’a ...
Kaymakam öğrencilerin sevincini paylaştı Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini kendi elleriyle verdi
YEREL HABERLER Kaymakam öğrencilerin sevincini paylaştı Gürün ...
Atık kumaşlar yeniden değerleniyor Sivas’ın Gürün ilçesinde kadın kursiyerler atık kumaşlardan kalemlik, çanta, anahtarlık gibi eşyalar üretiyor
YEREL HABERLER Atık kumaşlar yeniden değerleniyor Sivas’ın Gürün ...
Evden hastaneye gitmek için yola çıkıp, ambulansla hastaneye vardılar
YEREL HABERLER Evden hastaneye gitmek için yola çıkıp, ambulansla ...
Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile Fenerbahçe maçına hazır hale gelecek
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile Fenerbahçe ...
Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu
YEREL HABERLER Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu
Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu
YEREL HABERLER Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu
Rektör Kul; “Öğrencilerimizi aranan elemanlar olarak mezun etmek istiyoruz’’ SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğrenciliği bitmeden işi hazır olan, sahada aranan elemanlar olarak öğrencileri mezun etmek istediklerini söyledi
YEREL HABERLER Rektör Kul; “Öğrencilerimizi aranan elemanlar olarak ...
Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü Sivas'ta kafes balıkçısı, balıklara yem verebilmek için 150 metre donan gölün üzerinde yürüyüp 30 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini testere ile kesmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü Sivas'ta kafes ...
Sivas dondu, havaya atılan su yere buz olarak düştü Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi. Havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü
YEREL HABERLER Sivas dondu, havaya atılan su yere buz olarak ...
Sivasspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi tam 7 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi tam 7 eksik!
Öğrencilerin karne heyecanına Vali ve Belediye Başkanı da ortak oldu Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, karne heyecanı yaşayan çocukların duygularına ortak olarak çocukların karnelerini kendi elleriyle verdiler.
YEREL HABERLER Öğrencilerin karne heyecanına Vali ve Belediye ...
Sivasspor’da Erdoğan ve Cofie ceza sınırında
YEREL HABERLER Sivasspor’da Erdoğan ve Cofie ceza sınırında
Sivasspor ile Fenerbahçe 32. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Fenerbahçe 32. randevuda
203 köy yolunda karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER 203 köy yolunda karla mücadele sürüyor
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu kardan temizleniyor
YEREL HABERLER Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu kardan temizleniyor
Kızılırmak buz tuttu, Sivas'ta 470 yerleşim yerine ulaşım yok
YEREL HABERLER Kızılırmak buz tuttu, Sivas'ta 470 yerleşim yerine ...
Yaşlı hasta için seferber oldular Sivas’ta kar yağışının yolu kapatması nedeniyle 85 yaşındaki hastaya ulaşamayan 112 ekiplerine İlçe Özel İdare ekipleri öncülük etti
YEREL HABERLER Yaşlı hasta için seferber oldular Sivas’ta kar ...
Afrikalı öğrenciler karla tanıştı, mutlulukları görülmeye değerdi Eğitim görmek için 38 farklı ülkeden Sivas'a gelen öğrenciler arasında bir çoğu hayatlarında ilk kez kar gördü, özellikle Afrikalı öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi
YEREL HABERLER Afrikalı öğrenciler karla tanıştı, mutlulukları ...
Erkan tanı ve tedavi için her yıl check-up şart
YEREL HABERLER Erkan tanı ve tedavi için her yıl check-up şart

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.