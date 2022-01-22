Sivas’ta 67 köy yolu ulaşıma kapandı

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Sivas’ta 67 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas’ın İmranlı, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili olan tipi nedeniyle 67 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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