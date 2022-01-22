Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0- Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında DG Sivasspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 10 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Valencia’nın ön direğe yaptığı yerden ortada meşin yuvarlağa dokunan Zajc topu ağlara gönderdi. 01

25. dakikada Henrique’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Kayode, topu kalenin üstünden dışarı gönderdi.

38. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Samuel’in ceza sahası içerisinde yerden ortasına İrfan'ın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasında topla buluşan Tisserand'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kornere gönderdi.

45+4. dakika Sivasspor atağında Uğur'un ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Ceza yayı üzerinden Cofie'nin yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke kornere çeldi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx, Deniz Caner Özaral xxx

Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Caner xx, Goutas xx, Uğur xx, Erdoğan x (Kayode dk. 16 xx), Cofie xx, Koray xx, Özkan xx, Henrique xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Emre, Appındangoye, Sefa, Camara, Volkan, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Berke xx, Nazım xx, Serdar Aziz xx (Tisserand dk. 42 x), Kim MinJae xx, Novak xx, Crespo xx, Zajc xxx, Samuel xx, Valencia xx, İrfan xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Ertuğrul, Sosa, Meyer, Rossi, Berisha, Pelkas, Gustavo, Çağatay, Burak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Zajc (dk. 18) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Koray (Sivasspor), Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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