TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Serik Belediyespor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor’u 21 mağlup etti.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Barış Çardaklı xx, Niyazi Atakan Ataseven xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xxx, Uğur Bulut xxx, Yasin Elmas xx (Çağrı Tekin dk. 90 ?), Alpay Koçaklı xx (Abdullah Topkara dk. 63 x), Mustafa Aydın xx (Furkan Sağman dk. 69 x), Ozan Kılıçoğlu xxx, Sinan Özkan xx (Doğan Karakuş dk. 63 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xx (Doğancan Kılıç dk. 90 ?), Enes Yılmaz xx

Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx (İsmail Cengiz dk. 78 ?), Mehmet Sak xx (Ergün Nazlı dk. 78 ?), Sezer Yıldırım xx, Atakan Cangöz xxx, Burak Göksel xxx, Gökhan Payal xx, Ahmet Abdullah Çakmak x (Çınar Tarhan dk. 55 x), Yusuf Onur Arıkan xx, Muhammed Ali Kurt xxx, Sebahattin Usta xx, Fuat Bavuk xx (Furkan Yaman dk. 71 x)

Goller: Burak Göksel (dk. 59) (Serik Belediyespor), Sinan Özkan (dk. 63 pen.), Doğan Karakuş (dk. 73) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Gökhan Çetinus, Alpay Koçaklı (Sivas Belediyespor), Atakan Cangöz, Mehmet Sak, Muhammet Ali Kurt, Gökhan Payal (Serik Belediyespor)

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