Sivasspor ligdeki 10. beraberliğini aldı

Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'de 23. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig'de 23. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 10. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin 3. haftasında Göztepe ile 22, 4. haftada Fenerbahçe ile 11, 5. haftada Gaziantep ile 11, 9. haftada Antalyaspor ile 22, 10. haftada Adana ile 11, 11. haftada Altay ile 11, 12. haftada Giresunspor ile 00, 18. haftada Çaykur Rizespor ile 11 ve 21. haftada Trabzonspor ile 11 berabere kalmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.