Rıza Çalımbay: “Bu oyunla maçın kazanmamız gerekiyordu” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Kontra ataklarımız çok güzeldi” “Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum”

Fenerbahçe ile sahasında 11 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Maçın ikinci yarısında iyi bir futbol sergilediklerini söyleyen Çalımbay, “Futbolda ikinci yarı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir Sivasspor vardı. İkinci yarı oynadığımız oyunla maçın galibi olmamız gerekiyordu” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden ve sahadan 11 eşitlikle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Mücadelede ilk yarı bizim istediğimiz oyunu tutturamadık maalesef. İlk devre 10 mağlup ayrıldık. Ama yine de mücadele ettik güzel şeyler de yaptık ilk yarıda ama çok azdı. İkinci yarıda hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişikliği yaptık. Kanatlarımızı çok iyi kullandık. Kayode’yi forvet arkası gibi oynattık. Mutlaka bu maçta gol atıp iyi bir şekilde de ayrılmamız gerekiyordu. Kontra ataklarımız çok güzel ve etkili oldu. Biz bir tane gol attık ama en az 23 tane gol atamız gerekiyordu. Güzel pozisyonlarımız oldu. Kalecinin çıkardığı çok güzel pozisyonlar vardı. Futbolda ikinci yarı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir Sivasspor vardı. İkinci yarı oynadığımız oyunla maçın galibi olmamız gerekiyordu. Fenerbahçe çok tehlikeli ve çok kaliteli oyunculara sahip bir rakip. Her türlü mücadeleyi verip maçı beraberlikle bitirdik. Hedefimiz ne olursa olsun maçı kazanmaktı. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı. Kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.