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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından


Alperen YILDIZ Ayşe Mine EĞÜZ / SİVAS,(DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarı maçı kazanacak futbolu oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda maalesef istediğimiz oyunu tutturamadık. İlk yarıdan 1-0 mağlup bir şekilde ayrıldık. Ama yine de ilk yarıda mücadele için güzel şeyler yaptık ama çok azdı. Ama ikinci yarı hem oyuncu hem de taktik değişikliği yaptık. Kanatlarımızı çok iyi kullandık. Kayode´yi forvet arkası gibi kullandık. Yani bu maçta gol atıp iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Bunun da bilincindeydik. Defansımız da öyle her topumuzun bulmadığı çok güzel bir şekilde oyuna soktular. Orta sahamız yine aynı şekilde oynadı. Kontra ataklarımız çok güzel ve etkili oldu. Bir gol attık ama maçın ikinci yarısı 2-3 gol atmamız gerekiyordu. Çok güzel pozisyonlarımız oldu. 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Kalecinin kurtardığı çok güzel pozisyonlar oldu. Yani futbolda ikinci yarı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir Sivasspor vardı. Maçın ikinci yarısında tek golle yetinebildik. Ama hakikaten ikinci yarı oynadığımız oyunla maçın galibi olmamız gerekiyordu. Çünkü Fenerbahçe'ye gol pozisyonu dahi vermedik. Ta ki gol attıktan sonra biraz üstümüze geldiler. Çok tehlikeli ve kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama tüm mücadeleyi verip maçı berabere bitirdik. Tabii ki bütün amacımız beraberlik değildi. Ne olursa olsun hedefimiz maçı kazanmaktı. İkinci yarı oynadıkları oyundan dolayı arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptılar" dedi.
İSMAİL KARTAL: FENERBAHÇE HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAHADA İŞİNİ YAPAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, özellikle ilk yarı çok iyi oynadıklarını belirterek, "Maça çok iyi başladık. Çok iyi hazırlanmıştık. Buraya kazanmak için gelmiştik. Fenerbahçe her zaman kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışır ve kazanmak için sahada işini yapar. İlk yarı öne geçtik. 2-3 tane çok önemli pozisyonumuz vardı, bunları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun dengede giderken Novak'ın sakatlanması ve orada orijin bir oyuncumuzun olmamasından dolayı hücumdaki etkili oyuncumuz Osayi'yi o bölgeye çekmek zorunda kaldık. Oyun gücümüz zayıfladı. Farklı hamle yapmayı düşünürken, sakatlık olduktan sonra oyun gücümüz azalınca Sivasspor üzerimize gelmeye başladı. O arada bir gol yedik. Daha sonra saha içinde 4 tane yerli oyuncu var, 1'ini alınca 3 oyuncu kalıyor. O'nun yerine oyuncu koyamamak gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz. Son bölümde beraberlik ile yetinmediğimizi göstermek adına hamleler yaptık ama olmadı. Benim istediğim Fenerbahçe ilk yarıdaki. Bu oyunu geliştirerek yol kat etmek gerekiyor. Bu soğuk havada her iki takım da çok iyi mücadele etti. Sivasspor'a da başarılar diliyorum" dedi.
Novak'ın sakatlandığı pozisyondan önce oraya Gustavo'yu düşündüklerini ama onun çok verimli olamayabileceğini söylemesi üzerine Samuel'i o bölgeye çektiklerini belirten Kartal, "Bugün siz de gördünüz. İlk yarı kendi evimizde oynar gibi oyunu domine eden, beklentilerin üzerinde bir Fenerbaçe vardı. Güzel de bir futbol ortaya koyduk. Ön tarafta rakibi tehdit edecek oyuncuyu mecburen arkaya çektik. Bugün sonuç olarak yenilmedik, 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
"SOL BEKE TRANSFER İSTİYORUZ"
Fenerbahçe'nin matematiksel olarak nerede olursa olsun her zaman hedeflerinin var olduğunu belirten Kartal, "Bu takımın birazcık  geliştiğini görürseniz 3 kulvarda da gidileceğini tahmin edebilirsiniz. Bazen elinizden gelen bir şey olmuyor. Sakatlık, ceza, hastalık oluyor. Başkanım ve yöneticilerimizle görüşüp neler yapabiliriz, onların kararını vereceğiz. Novak'ın sakatlığı ciddi görünüyor. Başkanımızla görüşüp o bölgeye bir transfer yapacağız. Belki de olmayacak ama bakalım, bilemiyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İsmail Kartal'ın açıklamaları
-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ
2022-01-22 19:17:55

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