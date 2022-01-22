Tipi yolları kapattı, araç geçişleri durduruldu Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas ve Kayseri-Malatya yolları araç ulaşımına kapatıldı

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Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle GürünSivas ve KayseriMalatya yolları araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. MalatyaKayseri yolu ile GürünSivas Karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri giriş çıkışları kapatarak kazaları önlemek için araç geçişlerine izin vermiyor.

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