Bu işletmedeki kediler çok mutlu Sivas’ta bir işletme sahibi, 15’e yakın sokak kedisine kapısını açarak beslenmelerini üstlendi

Sivas’ta bir işletme sahibi, 15’e yakın sokak kedisine kapısını açarak beslenmelerini üstlendi.

Yazın piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından beslenen kediler kış aylarında barınma ve beslenme sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Sivas'ta bir işletme sahibi ise sokak kedilerine kapılarını açtı. Kediler işletmede bulunan sobaların altında hem ısınıyor hem de karınlarını doyuruyor. Müşterilerin de yoğun ilgi gösterdiği kediler bu ilginin keyfini çıkarıyor.



“Sayıları her geçen gün artıyor”

İşletme sahibi Yunus Yıldız, kedilerin iş yerinde maskot haline geldiğini belirterek, “Bu kediler zaten parkta yaşayan kediler. Piknik yapanlar özellikle bunları beslediği için yaz aylarında yiyecek bulmakta zorlanmıyorlar. Fakat kış aylarında hem havanın soğuması hem piknikçilerin olmaması bu kedilerin beslenme problemini ortaya çıkarıyor. Bizim kafemizde de sobalarımız olduğu için müşterilerimizin bulunduğu bölmelere giriyorlar. Müşterilerimiz de onları besliyor hem de bizim bulunduğumuz alana gelip soba başında ısınıp, aynı zamanda beslememiz de bizi mutlu ediyor. Bu hayvanlara da böylelikle destek oluyoruz. Şu anda yaklaşık 1015 taneye yakın kedimiz var ama bu sayı her geçen gün artıyor. Şu anda kafemizin maskotları. Müşterilerimiz de çok seviyor, tabii korkan müşteriler de var ama genel itibarıyla buraya gelen müşterilerimiz kedileri hem seviyor hem de besliyorlar. Olumlu tepkiler alıyoruz, onlar için de bir zevk haline geldi” dedi.



“Bizi çok mutlu ediyor”

İşletmeye gelen müşterilerden Hakan Can, kedilerle güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek, “Devamlı bu kafeye geliyoruz, kediler de burada oluyorlar. Burada sobalar olduğu için ısınmak için geliyorlar. Kendi yediklerimizden de veriyoruz. Bir sürü kedi var, birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.