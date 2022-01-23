Sivas’ta yollar ulaşıma kapatıldı

Sivas’ta devam eden yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. SivasMalatya, SivasKayseri, SivasErzincan, SivasGiresun, SivasAnkara ve SivasTokat karayolları trafiğe kapatıldı.

Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti. İl genelinde birçok yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, karayollarında da trafikte ciddi aksamalar yaşandı. SivasAnkara karayolu başta olmak üzere SivasMalatya, SivasKayseri, SivasErzincan, SivasGiresun ve SivasTokat karayollarında araç geçişlerine izin verilmiyor. Yollarda kalan yolcular, Gürün, Gemerek, Kangal, İmranlı, Yıldızeli ve Ulaş ilçelerindeki misafirhanelere yerleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında oluşturulan kriz merkezi, AFAD İl Müdürlüğü'nde toplandı.

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