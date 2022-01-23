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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 11 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı.

Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 11 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı.
Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 11 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 10. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 31’e yükseltti. Süper Lig'de son olarak sahasında 16 Ağustos 2021’de Konyaspor’a 10 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, dün oynanan Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte evindeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 3 galibiyet ve 8 beraberlikle 17 puan elde etti.
Sivasspor, ayrıca bu sezon 30 gol atarken, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

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