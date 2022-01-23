Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor



Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 594 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü. Sabaha kadar devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 594 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

2 BİN 190 RAKIMDA TİPİ ENGELİ

Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. SivasErzincan kara yolunun 130'uncu kilometresi üzerinde yer alan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde tipi nedeniyle yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2022-01-23 12:18:27



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