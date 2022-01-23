Yiğidolar, Fenerbahçe’ye son 6 maçtır yenilmedi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 11 berabere kalan DG Sivasspor, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Sivasspor, Süper Lig’in 23. hafta maçında dün sahasında Fenerbahçe ile 11 berabere kaldı. Yiğidolar bu skorun ardından rakibine karşı yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti.
Fenerbahçe’ye en son 20182019 sezonunun ikinci devresinde deplasmanda 21 mağlup olan kırmızıbeyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, dünde sahasında sarılacivertli ekiple berabere kalarak rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 yaptı.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maçın skorları şöyle:
20192020 sezonu
SivassporFenerbahçe: 31
FenerbahçeSivasspor: 12
20202021 sezonu
SivassporFenerbahçe: 11
FenerbahçeSivasspor: 12
20212022 sezonu
FenerbahçeSivasspor: 11
SivassporFenerbahçe: 11
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