Sivas’ta kar fırtınası, cenazelerini böyle defnettiler

Sivas’ta kar fırtınası etkili oldu, Gemerek ilçesinde vatandaşlar cenazesini ilçe özel idaresi ekiplerinden yardım isteyerek defnetti.

Sivas’ta etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Birçok ilçede vatandaşlar evlerinden çıkamadı. Kar beklenenden az yağsa da kuvvetli rüzgar neredeyse tüm yolların kapanmasına neden oldu. Sivas’ın Gemerek ilçesi Eskiyurt köyünde vefat eden bir vatandaşın köy mezarlığına defni için ilçe özel idaresi ekiplerinden yardım istendi. İş makinesi ile mezarlık yolu açıldıktan sonra cenaze mezarlığa ulaştırabildi. Defin kar ve tipi altında gerçekleşti.

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