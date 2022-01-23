Fırtınaca uçan baca park halindeki aracın üzerine düştü Sivas’ta şiddetli rüzgâr sonucu uçan baca park halindeki bir aracın üzerine düştü

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Sivas’ta şiddetli rüzgâr sonucu uçan baca park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre olay Camikebir mahallesinde meydana geldi. 4 katlı binanın yüzeyinde bulunan baca şiddetli rüzgâr nedeniyle koparak park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayı görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kopan parçaları toplarken polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Şans eseri orada kimsenin olmaması ihtimal bir facianın önüne geçti. Olayda yaralama bulunmazken bir aracın tavanında maddi hasar meydana geldi.

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