Girdikleri tünelde zehirlenen iki işçiden birisi çıkartıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta yer altı çalışması girdikleri tünelde gazdan zehirlenen iki işçiden birisi sağ çıkartılırken diğer işçinin çıkartılması başlatılan çalışma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarındaki bir yer altı çalımasında meldana geldi. Tünele giren iki gazdan zehirlendi. Bir işçi tünelden çırmayı başarırken diğer işçiden haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine tünelde arama çalışması başlatıldı. Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tünelde bulunduğu düşünülen işçinin bulunması için başlattıkları çamlışmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.