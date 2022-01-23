Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (4)

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KOYUNLAR BULUNDU

Sivas'ın Kangal ilçesi Arpalı Köyü mevkisinde çiftliği bulunan Hasan Gökay'a ait 700 koyundan 400'ü çiftliğe döndü. Kayıp 300 kayıp ise Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS

2022-01-23 19:51:03



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