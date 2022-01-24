Gürün’de 468 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirildi Sivas’ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlardaki 468 vatandaş öğrenci yurtlarına yerleştirildi

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Sivas’ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlarda bulunan 468 vatandaş öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. GürünMalatya, GürünKayseri, GürünSivas istikameti taşıt trafiğine kapatıldı. Vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için yollarda mahsur kalan 468 vatandaş İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçedeki öğrenci yurtlarına yerleştirilerek, her türlü barınma ve gıda ihtiyaçları karşılandı.

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