Sivas’ta vakaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık görevlilerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan yoğun kar yağışı köy ve mezra yolarını araç ulaşımına kapattı. Kentte ulaşım adeta felç olurken sağlık ekipleri de hastalara ulaşmakta zorluk yaşıyor. Zara ilçesine bağlı Zoğallı köyünde yaşayan 80 yaşındaki Ş.A. böbrek rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. Akdede köyünde ise 92 yaşındaki N.D.’nin solunum sıkıntısı yaşamasının ardından ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Her iki köye giden sağlık ekipleri kardan dolayı ilerleyemedi ve yolda mahsur kaldı. Zara İlçe Özel İdaresi ekipleri ambulansların yolunu açarak hastalara ulaşmalarını sağladı. Hastaneye kaldırılan Ş.A. ve N.D. tedavi altına altındı.

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