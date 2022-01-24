SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Kul: “Fakültede uzay ve uçak mühendisleri yetiştireceğiz”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversite bünyesindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde uzay ve uçak mühendisleri yetiştireceklerini söyledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında Divriği’de yaptırılan tarihi okul binasını ziyaret etti. Prof. Dr. Kul, Türkiye’de havacılık sanayisinin önderi olarak kabul edilen Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve günümüzde “Divriği Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak eğitim öğretim hizmeti veren tarihi okul binasında incelemelerde bulundu. Divriği İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Veysel Sayar, Divriği Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kılıç ve Divriği Naci Demirağ Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aygün ile birlikte tarihi okul binasını gezen Prof. Dr. Kul, öğrencilerin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne ilişkin sorularını da cevapladı. Rektör Kul, keyifli bir ortamda geçen sohbetin ardından eğitimciler ve öğrencilerle birlikte tarihi Gök Ortaokulu binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Hepimiz için gurur kaynağı olmuştur''

Rektör Kul, SBTÜ bünyesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bulunduğunu, bu fakültede uzay ve uçak mühendisleri yetiştireceklerini, ayrıca savunma teknolojileri ana bilim dalında da yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmekte olduğunu belirterek, “Bundan 85 yıl önce seri üretim olarak ilk Türk uçağını yapan Nuri Demirağ aynı zamanda ilk yerli paraşüt üretimini de gerçekleştirmiştir. Divriği’de Gök Ortaokulu'nu ve Yeşilköy’de de havacılık üzerine eğitim verecek olan Gök Okulu'nu yapan Nuri Demirağ, Türk gençlerine havacılık ilgisini ve sevgisini aşılamıştır. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin savunma ve havacılık sanayisindeki hamleleri ve elde ettiği başarılar hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Biz de SBTÜ olarak ülkemizin savunma sanayisinde çalışacak mühendisleri ve akademisyenleri yetiştirerek ülkemizin havacılık ve savunma sanayisi konusundaki başarılı hamlelerine katkı sağlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.