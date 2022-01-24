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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kara saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı

İHA

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kara saplanan araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kara saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kara saplanan araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sivas’ta kar ve tipide yolda kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Suşehri ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Kozçukur köyü sakinlerinden Temel Kılıç'ın kara saplanan aracı, Suşehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
İl Özel İdaresi yapılan açıklamada ise, “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve çıkmaları halinde ise araçlarında zincir ve halat bulundurmaları büyük önem arz ediyor” denildi.

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