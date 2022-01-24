Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor Kangal’da sağlık ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşamadığı hastaya iş makinelerinin çalışmasıyla ulaşıldı

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kangal’da sağlık ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşamadığı hastaya iş makinelerinin çalışmasıyla ulaşıldı.

Sivas’ın Kangal ilçesi Sarıpınar köyünde yaşayan 20 yaşındaki Berna Yıldırım kronik hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. Ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan sağlık ekipleri köy yolunun kar nedeniyle kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Kangal İlçe Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaşılarak, İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.