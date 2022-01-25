Bu muhtar kendi yolunu kendi açıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu muhtar kendi yolunu kendi açıyor

İHA

Bu muhtar kendi yolunu kendi açıyor

Sivas’ta bir köy muhtarı kar nedeniyle kapanan mahalle ve sokak yollarını kendi imkanlarıyla açıyor.
Sivas’ta etkili olan kar yağışı birçok mahalle ve köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Özel İdare ekipleri ve karayolları ekipleri aralıksız çalışarak ana arterleri açık tutmaya çalışıyor. Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca ise köy içerisindeki yolları kendi imkanlarıyla açıyor. Koca, traktörünün arkasına taktığı bir düzenekle sokak sokak gezip yolları araç ulaşımına açtı.
Köy muhtarı Arif Koca yaptığı açıklamada “Bu sene yoğun kar yağdı. Ana yolları özel idare ekipleri açtılar. Greyder ve iş makinelerinin giremediği yerlere de traktörümüzle ve kendi imkanlarımızla açıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Kangal köpeği fırtınada doğum yaptı, sahibinin yaptığı yürekleri ısıttı Sivas’ta bir vatandaş yeni doğum yapan Kangal Köpeğini ve yavrularını sobayla ısıttı
YEREL HABERLER Kangal köpeği fırtınada doğum yaptı, sahibinin ...
Sibirya soğukları göl ve ırmağı dondurdu Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle gölet ve ırmak buz tuttu
YEREL HABERLER Sibirya soğukları göl ve ırmağı dondurdu Sibirya ...
Sivas Türkiye’nin en soğuk yeri oldu, kanyonda buz sarkıtları oluştu Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü, dün gece ölçülen eksi 30.9 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu, kanyonunda buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Sivas Türkiye’nin en soğuk yeri oldu, kanyonda buz ...
Sevgi evlerindeki kızlar futbol takımı kurdu, 3'üncü lige hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Sevgi evlerindeki kızlar futbol takımı kurdu, 3'üncü ...
Sivasspor, Trabzonspor’u yenmeyi hedefliyor! Sivasspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nevzat Ercanlı: “Artık mazeretimiz yok” “Trabzon maçını mutlaka kazanmalıyız”
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzonspor’u yenmeyi ...
Sivas’ta 564 köy yolu kapalı Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 564 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta 564 köy yolu kapalı Sivas’ta etkili olan kar ...
Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor Kangal’da sağlık ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşamadığı hastaya iş makinelerinin çalışmasıyla ulaşıldı
YEREL HABERLER Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor Kangal’da ...
Yusuf Tokuş: “Hedefimiz puan yada puanlar almak”
YEREL HABERLER Yusuf Tokuş: “Hedefimiz puan yada puanlar almak”
Sivas Belediyespor’da Kahramanmaraş mesaisi
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’da Kahramanmaraş mesaisi
Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu Sivas’ın 3 farklı ilçesinde vakaya giden ambulansların yolda kalmasının ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ...
1008 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu Sivas'ta, karla yoğun mücadele
YEREL HABERLER 1008 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu Sivas'ta, ...
Kara saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kara saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı
15 Temmuz gazisi öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisi öğrencilerle buluştu
SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Kul: “Fakültede uzay ve uçak mühendisleri yetiştireceğiz”
YEREL HABERLER SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Kul: “Fakültede uzay ve uçak ...
Sağlık ve karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi Sivas’ta vakaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık görevlilerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu
YEREL HABERLER Sağlık ve karla mücadele ekiplerinin zorlu ...
Unutulmaya yüz tutan asırlık geleneği yaşatıyorlar Sivas’ta kış mevsimlerinde gerçekleştirilen ve unutulmaya yüz tutan sıra gezmeleri geleneği yaşatılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan asırlık geleneği ...
Şarkışla'da emtia pazarı soğuk hava nedeniyle boş kaldı
YEREL HABERLER Şarkışla'da emtia pazarı soğuk hava nedeniyle boş ...
Gürün’de 468 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirildi Sivas’ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlardaki 468 vatandaş öğrenci yurtlarına yerleştirildi
YEREL HABERLER Gürün’de 468 kişi öğrenci yurtlarına ...
Ekipler 9 aylık bebek için seferber oldu Sivas’ta 9 aylık bebeği hastaneye götürmek isterken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ailenin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu
YEREL HABERLER Ekipler 9 aylık bebek için seferber oldu Sivas’ta 9 ...
Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi Sivas'ta kar yağışı nedeniyle mahsur kalarak yurt ve misafirhanelere yerleştirilen vatandaşlardan 178’i tren ile Malatya ve Elazığ’a yolcu edildi
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara ...
Ambulans mahsur kaldı, yaşlı hastaya ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı Sivas’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalıp hastaya ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu
YEREL HABERLER Ambulans mahsur kaldı, yaşlı hastaya ekiplerin ...
Sivas’ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Sivas’ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü Sivas’ta 112 ve Özel İdare ekipleri yoğun kar nedeniyle mesailerini aralıksız sürdürerek hasta ve mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu
YEREL HABERLER Sivas’ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü Sivas’ta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.