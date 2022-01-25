Sivas, eksi 30'u gördü



Yasin KIRAS-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Gürün ilçesi, sıfırın altında 30,9 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yerini soğuk hava bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıfırın altında 30,9 derece ile Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Kentin diğer ilçeleri Altınyayla eksi 24,7, Kangal ilçesi eksi 24,5 ve Şarkışla ilçesi ise eksi 22,5 ile kayıtlara geçti. Soğuk hava, il merkezinde de etkili oldu. Kızılırmak'ın Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümü, kısmen buz tuttu. Buzla birlikte nehir etrafındaki bitki örtüsünün de üzerinin kırağı kapladığı görüldü. Öte yandan kar yağışının ardından 1008'e kadar çıkan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, Özel İdare ekiplerinin çalışması ile bugün 564'e indi. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS-Alperen YILDIZ

2022-01-25 15:36:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.