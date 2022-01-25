Hastaya ulaşmak için 1 metre karda mücadele verdiler Hafik’te 1 metreyi bulan kar kalınlığının yolları kapatmasının ardından hastasına ulaşamayan ambulansa iş makineleri destek verdi

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Sivas'ın Hafik ilçesinde ekipler 1 metrelik karda mücadele vererek rahatsızlanan hastayı kurtardı.



Sivas İl Merkezine 118 km uzaklıkta, TokatAlmus sınırında bulunan HafikTozanlı bölgesindeki Adamlı köyünde yaşayan 57 yaşındaki İsmihan Demir adlı kadın, geçirmiş olduğu enfeksiyon hastalığı nedeniyle yüksek derecede ateşlendi. Yakınlarının durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine ambulans yola çıktı. 1 metreyi bulan kar kalınlığı yüzünden ilerlemekte güçlük çeken ambulansın yardımına İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri koştu. Yol açma çalışmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri hastaya gerekli müdahaleyi yaparak Hafik Entegre Hastanesi'ne ulaştırdı.

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