Sivas-Malatya karayolu iki taraflı trafiğe kapatıldı

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Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle SivasMalatya karayolu iki taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.



Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, SivasMalatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi'nin risk oluşturabileceğinden dolayı yolun iki taraflı olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.

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