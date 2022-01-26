Dünyadaki mars kar altında kaldı Sivas’ta kızıl rengiyle görenlerin dikkatini çeken ve Dünyadaki mars olarak bilinen Eğribucak-Emirhan kayalıkları kar yağışının ardından beyaza büründü

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Sivas’ta kızıl rengiyle görenlerin dikkatini çeken ve Dünyadaki mars olarak bilinen EğribucakEmirhan kayalıkları kar yağışının ardından beyaza büründü

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Dünyadaki mars olarak da bilinen EğribucakEmirhan kayalıkları da karla örtündü. Yaz aylarında kızıl rengiyle büyüleyen kayalıklar şimdilerde ki görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan EğribucakEmirhan kayalıkları kartpostallık görüntüler oluştu. Yoldan geçerken kayalıkları görenler ise fotoğraf çekmeden geçmiyor.

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