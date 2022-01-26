Kara saplandı, donmadan imdadına iş makineleri yetişti

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Sivas’ta yarım metre kara saplanan araçta mahsur kalan sürücü, Şuşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas’ta etkili olan kuvvetli kar yağışı hayatı felç etti. Kardan yollar kapanırken, tedbirsiz yola çıkan sürücüler yollarda mahsur kaldı. Şuşehri ilçesinden Karaağaç köyüne gitmek isteyen Emre Keleş'in otomobili de köye 8 kilo metre kala kara saplandı. Yarım metre kara saplanan araç, Keleş’in yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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