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Sivas'ta kar yağışı; 1031 yerleşim yeri yolu kapandı (2)

DHA

Sivas'ta kar yağışı; 1031 yerleşim yeri yolu kapandı (2)


VALİDEN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE TATLI İKRAMI
Sivas Valisi Salih Ayhan, kar yağışı sonrası kapanan Armutlu grup köy yolunda çalışan İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret etti. Vali Ayhan, burada personele helva, baklava ve çay ikram etti. Ayhan, "Kapanan yollar sonrası gece itibarıyla yaklaşık 500'e yakın vatandaşımızı misafir ettik. 100'ün üzerinde aracı da depolama dediğimiz bazı bölgelerde tuttuk ama şu an onları da eritmiş durumdayız. Devlet ve öncelikli yollarımızda şu an trafik normale döndü. İl ve ilçe merkezlerimizde de ana yollar açıldı. Köy yollarımızda da 2 bine yakın yerleşim yerimiz var. Bunun yaklaşık 1030 yerleşim yeri kapalı. Geceden sabaha kadar arkadaşlarımız çalıştı. Şu saat itibarıyla çalışmalara devam ediyor. Biz yarın öğleden sonraya kadar tamamını açacağımızı söyleyebiliriz. Ancak tipi olması ve yağışların devam etmesi halinde açılan yollar yeniden kapanabiliyor" dedi. 
ÇATISI ÇÖKEN AHIRDAN 3 BÜYÜKBAŞI JANDARMA KURTARDI
Öte yandan aşırı kar yağışı sonrası Gemerek ilçesi Eğerci köyünde, Hüseyin Şahin'e ait ahırın brandadan yapılan çatısı, kar birikintisi nedeniyle çöktü. Ahır içinde bulunan 70 büyükbaştan göçük altında kalan 3'ü, köye gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 3 hayvan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi edildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS
2022-01-26 13:46:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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