Sivas'ta kar yağışı; 1031 yerleşim yeri yolu kapandı (3)



KARDAN 11 METRELİK TİMSAH YAPTILAR

Sivas'ta işlettiği firmasında Bursa'dan getirdiği ürünleri satan Fatih Çoşkun (47), kar yağışını fırsat bilerek mağazasının önüne 4 çalışanıyla birlikte kardan timsah yaptı. Yaklaşık 5 saatte yapımı tamamlanan 11 metre uzunluğundaki timsah ilgi çekti.

Kar yağışını eğlenceye çevirmek istediklerini belirten Fatih Coşkun, "Dün akşamdan beri güzel bir kar yağışı var. Yağan karı değerlendirelim istedik. Greyderler sağ olsun karları getirip buraya döktü. Bursaspor´a ithafen timsah yaptık. Burada Bursa´dan gelen mobilyaları satıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla el birliğiyle yaptık. Yoldan geçen insanlar gelip fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

Kardan timsah yapma fikrini patronu Fatih Coşkun'un verdiğini söyleyen mağaza çalışanı Ebru Karaturan (36) ise, "Kendisi her yıl bu şekilde bir çalışma yapıyor. Her yıl yaptığı gibi bu yıl da fikrini gerçekleştirelim dedik. Belediye ekiplerinden de ilave kar yardımı aldık. Timsahın yere yakın olması bizim işimize geldi. Biraz daha uzun kalacak bu sayede. Sabah saatlerinde başladığımız için biraz zorlandık. Çok soğuktu. Karın sertleşmesi için ıslatmamız gerekiyordu. Bunu yaparken komşularımızdan güzel tepkiler aldık. Fotoğraf çektirenler oldu" diye konuştu.

KUAFÖR DE KARDAN MAKAS YAPTI

Kepenek Caddesi'nde kuaför dükkanı işleten Kıvanç Göçer (37) ise iş yerinin önüne kardan makas yaptı. Göçer, "Bu sıra işlerimiz durgun. Güzel kar yağdı. Eğer güzel kar yağarsa dükkanın önüne böyle bir makas yapalım demiştim. Bugün de ortağımla beraber bu makası yaptık. Hem dikkat çeksin hem de dükkanımızın yeri belli olsun istedik. Dükkanımızı da yeni açtık. Bizim için de bir reklam oldu. Bizim ekmek teknemiz makas. Sabahtan akşama kadar elimizde. Makasınız yoksa bu sektörde tutunamazsınız. Tabi şimdi tıraş makineleri çıktı. Ancak biz çekirdekten yetişme berberiz ve bu makasla yetiştik. Bu nedenle makas yapmayı tercih ettik. Güzel oldu. Vatandaşlardan da güzel tepkiler alıyoruz. Tavşana benzetenlerde oldu" dedi.

Yasin KIRAS-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS-Alperen YILDIZ

2022-01-26 17:42:30



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