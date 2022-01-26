Enerji timlerinin karda zorlu mücadelesi Sivas’ta bir metreye varan kar kalınlığında ve fırtınada elektrik arızalarını gidermeye çalışan enerji timlerinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivas’ta bir metreye varan kar kalınlığında ve fırtınada elektrik arızalarını gidermeye çalışan enerji timlerinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda aksamalar yaşanırken çeşitli bölgelerde fırtına ve kar yağışı nedeniyle elektrik arızaları da meydana geliyor. Çedaş’ın enerji timleri ise zorlu kış şartlarında arızaları gidermek için büyük çaba sarf ediyor. Kar, kış, fırtına demeden yola çıkan ekipler düşe kalka arıza olan bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Fırtınada elektrik arızasını gidermek için yola koyulan ekiplerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaklaşık bir metre karda ve fırtınada arıza olan bölgeye ulaşmaya çalışan ekiplerin zorlu mücadelesi yer alıyor.

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