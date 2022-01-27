Sivas’ta 696 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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Sivas’ta kar yağışı nedeniyle 696 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, ekipler kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ulaşımı felç etti. Kar yağışıyla birlikte 696 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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