Sivas'ta sobadan zehirlenme; 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Yasin KIRAS/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.
İmranlı ilçesi Aşağıçulha köyünde yaşayan Özcan ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbarla köye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı İlçe Özel İdare ekipleri ambulansa yolu açıp öncülük etti. Köye ulaşan ambulans, evde yaşayan Berra ve Özkan Özcan çiftiyle çocukları Ayaz Çınar Özcan ve Yağız Ali Özcan'ı ambulansa alıp İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Yasin KIRAS
2022-01-27 11:03:55
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