Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi Sivas’ta üzerinde kamyonet yüklü tır sanayi giriş kapısından geçebileceğini düşündü ancak kazaya engel olamadı

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Sivas’ta üzerinde kamyonet yüklü tır sanayi giriş kapısından geçebileceğini düşündü ancak kazaya engel olamadı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas Sultan Şehir Oto Sanayisi giriş kapısında gerçekleşti. Mercedes marka 06 DS 1864 plakalı tır sürücüsü R.Ç tırın kasasına yüklediği kamyonetle sanayinin giriş kapısından geçmeye çalıştı. Fakat kapının yüksekliğini hesaba katmayan sürücü üzerindeki kamyoneti giriş kapına vurdu. Sanayi giriş kapısı ve kamyonet maddi zarar görürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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