Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda binlerce kaçak sigara ele geçirilirken 1 şahıs hakkında işlem yapıldı

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Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda binlerce kaçak sigara ele geçirilirken 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleşen kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde bulunan bir adreste ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 145 kg kıyılmış tütün, 26 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 18 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla alakalı 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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