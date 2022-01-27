Sivas Belediyespor’da Etimesgut maçı hazırlığı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor, hafta sonu sahasında Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. hafta maçında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşilbeyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.
Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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