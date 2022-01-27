Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda lige verilen 1 haftalık arada 4 gün izin yapan Sivasspor, ligin 24. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

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